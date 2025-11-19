Изгнанный из епархии священник признал участие в вербовке для РДК

Изгнанный из епархии и задержанный по делу о вербовке жителей Кубани для диверсий и участия в деятельности РДК (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) священник признал вину, сообщает РИА Новости. Он также заявил, что сожалеет о своих действиях.

В содеянном раскаиваюсь, свою вину признаю, — сказал обвиняемый.

Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали священника по подозрению в вербовке граждан в РДК. Задержанный был изгнан из Новороссийской епархии Русской православной церкви более 10 лет назад. По информации следствия, священник Греческой православной церкви им. Иверской Божией Матери с конца 2023 года установил контакты с террористами. Фигуранту инкриминируется участие в террористических организациях и вербовка жителей края для подрывной деятельности.

До этого в Херсонской области силовики задержали двух женщин, которых подозревают в передаче сведений о российских военнослужащих на Украине. По версии следствия, полученная информация могла использоваться для нанесения ударов по личному составу и технике.