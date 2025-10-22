Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 14:03

Начальника женской колонии поймали при получении взятки

Во Владимирской области начальника колонии № 1 заподозрили в получении взятки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Владимирской области правоохранительные органы задержали начальника женской исправительной колонии № 1, подозреваемого в получении взятки в крупном размере, сообщили в пресс-службе СУ СК региона. По данным следствия, инцидент произошел 13 октября около административного здания учреждения в поселке Головино, нарушителя поймали в момент передачи денег.

В первом отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Владимирской области расследуется уголовное дело по обвинению начальника ФКУ ИК-1 УФСИН России по Владимирской области в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), — сказано в сообщении.

Как сказано в материалах дела, через посредницу — бывшую заключенную — руководитель колонии получил 150 тыс. рублей от осужденной женщины. Взамен он обещал перевести ее на участок с облегченными условиями труда.

По информации следствия, начальник колонии попытался избавиться от пакета с купюрами, однако это было зафиксировано. На допросе подозреваемый полностью признал свою вину. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее зампред правительства Новгородской области Станислав Шульцев был помещен под стражу по обвинению в получении особо крупной взятки. Чиновника арестовали на два месяца. При этом суд отказался удовлетворить просьбу защиты обвиняемого об избрании меры пресечения, не связанной с пребыванием в СИЗО.

Владимирская область
колонии
взятки
задержания
