В ГД заявили, что Россия может закончить СВО в любой момент

В ГД заявили, что Россия может закончить СВО в любой момент Депутат Колесник: Россия может закончить СВО в любой подходящий для нее момент

Специальная военная операция (СВО) может завершиться в любой момент, но это произойдет лишь тогда, когда исход будет приемлем для России, заявил Lenta.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. Так он прокомментировал предположение раввина Днепра Шмуеля Каминецкого о прекращении СВО 15 января 2026 года.

Во-первых, точной даты нет и быть не может. Во-вторых, дата окончания войны будет в момент, приемлемый для России. Раввин предполагает, а Россия располагает, — добавил депутат.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил командующим ВС России продолжать СВО согласно плану. Он посетил один из пунктов командования объединенной группировки войск и заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Президент отметил, что боевые действия российских войск продиктованы только целесообразностью и не привязаны к каким-либо датам.

Путин также констатировал, что в России закончены испытания крылатой ракеты «Буревестник». Герасимов сообщил, что боеприпас в ходе тренировочных запусков успешно преодолел 14 тыс. километров. Ракета продемонстрировала способность обходить системы противовоздушной обороны противника.