Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 15:49

В ГД заявили, что Россия может закончить СВО в любой момент

Депутат Колесник: Россия может закончить СВО в любой подходящий для нее момент

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Специальная военная операция (СВО) может завершиться в любой момент, но это произойдет лишь тогда, когда исход будет приемлем для России, заявил Lenta.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. Так он прокомментировал предположение раввина Днепра Шмуеля Каминецкого о прекращении СВО 15 января 2026 года.

Во-первых, точной даты нет и быть не может. Во-вторых, дата окончания войны будет в момент, приемлемый для России. Раввин предполагает, а Россия располагает, — добавил депутат.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил командующим ВС России продолжать СВО согласно плану. Он посетил один из пунктов командования объединенной группировки войск и заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Президент отметил, что боевые действия российских войск продиктованы только целесообразностью и не привязаны к каким-либо датам.

Путин также констатировал, что в России закончены испытания крылатой ракеты «Буревестник». Герасимов сообщил, что боеприпас в ходе тренировочных запусков успешно преодолел 14 тыс. километров. Ракета продемонстрировала способность обходить системы противовоздушной обороны противника.

СВО
Андрей Колесник
Украина
Россия
спецоперация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Связь с Авериным, ревность мужа, предательства: как живет Анна Якунина
Стало известно о попытках ВСУ атаковать три российских региона
«Молния» в деле и 30 батальонов в котле: новости СВО на вечер 26 октября
Дмитриев заявил о хорошем состоянии российской экономики
Ушел из жизни актер Геннадий Назаров
Захарова оценила нынешнее состояние переговоров по Украине
Мурашко попросили запретить пластические операции и татуировки детям
Дмитриев заявил о титанических попытках срыва диалога России и США
В Литве захотели заблокировать Белоруссию и Калининград
Появилось видео с моментом обрушения радиозавода в Киеве после удара
Рогов раскрыл смысл слов Туска о готовности Киева сражаться два-три года
Тимати подарил невесте иномарку за 250 млн рублей
Прилепин назвал условие для реальных переговоров России с Европой и США
30 тысяч на двоих: где дешево отдохнуть за рубежом в ноябрьские праздники
Прилепин предложил новые инициативы после успеха «Интервидения»
Регионы центральной России в конце октября накроют сильнейшие осадки
Самая вкусная рыба с лучком! Маринуем скумбрию — лучше, чем в магазине
Фильм Пригожина, отказ от Москвы, сын: как живет актер Кирилл Полухин
В Бурятии неизвестный выстрелил в такси
Россия передала США информацию о встрече Путина с главой Генштаба
Дальше
Самое популярное
Как сделать тыкву на Хеллоуин: советы и идеи
Общество

Как сделать тыкву на Хеллоуин: советы и идеи

Куриный кордон блю вкуснее всех отбивных: кусочек колбаски, сыра — и вкуснота готова: элементарно
Общество

Куриный кордон блю вкуснее всех отбивных: кусочек колбаски, сыра — и вкуснота готова: элементарно

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно
Москва

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.