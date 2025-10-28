Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 15:12

Продавцов жилья хотят начать проверять на вменяемость

Депутат Нилов предложил проверять дееспособность продавцов жилья в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дееспособность продавцов жилья хотят начать проверять на обязательной основе, пишет ТАСС. Соответствующую инициативу выдвинул глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат направил запросы вице-премьеру Дмитрию Григоренко и генпрокурору Александру Гуцану.

Нилов предлагает задействовать при проверках Росреестр. Речь идет о данных по состоянию здоровья и дееспособности продавца жилья для защиты прав добросовестных покупателей. По словам Нилова, в новостях все чаще фигурируют случаи, когда люди лишаются законно приобретенной недвижимости и затраченных на нее средств из-за выявления внезапных оснований для оспаривания сделки. Также парламентарий указал, что это может сыграть на руку при использовании преступниками мошеннических схем.

Нилов убежден, что такая ситуация вызывает всплеск социальной напряженности и сказывается негативно на демографии. Граждане, отметил он, просто боятся покупать жилье и планировать расширение семьи.

Ранее Нилов предложил создать правовой механизм, который ограничивает навязывание лишних услуг в платных медцентрах. Депутат напомнил, что в таких учреждениях зарплата сотрудников зависит от количества и стоимости проданных ими дополнений.

