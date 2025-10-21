В Госдуме придумали, как повысить качество платного медобслуживания Депутат Нилов призвал ограничить навязывание лишних услуг в платных медцентрах

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил создать правовой механизм, ограничивающий навязывание лишних услуг в платных медцентрах, пишет 360.ru. Он напомнил, что в подобных учреждениях зарплата сотрудников зависит от количества и стоимости проданных ими услуг.

Такой подход к оказанию платной медицинской помощи самым негативным образом сказывается как на качестве медобслуживания, так и на общем уровне доверия к системе здравоохранения в целом, — подчеркнул Нилов.

Со своим предложением он обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Парламентарий также выразил готовность инициировать все необходимые поправки в законодательство для защиты прав врачей и пациентов.

