28 октября 2025 в 16:00

Поклонская раскрыла, почему не стала послом в Кабо-Верде

Поклонская заявила, что не стала послом в Кабо-Верде из-за решения президента

Наталья Поклонская Наталья Поклонская Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Работа в качестве посла в Кабо-Верде не состоялась из-за согласованной с руководством страны позиции, заявила NEWS.ru советник генерального прокурора РФ Наталья Поклонская. По ее словам, она готовилась к этой должности, даже учила португальский язык, но в какой-то момент были приняты другие решения.

Я не могу отказаться от предложенной мне должности со стороны моего главного руководителя — нашего президента. Поэтому, конечно же, это не мое личное решение, это согласованная позиция. Я не успела поработать послом, потому что так уж получилось. Не боялась я этой работы — хотела, готовилась, даже учила португальский язык, очень сложный. Я уже представляла, фантазировала, как будет строиться моя профессиональная деятельность. Но в какой-то момент все переиграли, другие решения были приняты, — пояснила Поклонская.

Ранее Поклонская заявила, что не исповедует христианство ни в одной из его форм — ни православие, ни какую-либо другую монотеистическую религию. Она отметила, что уважает представителей разных религий, при этом ее удивляет реакция Русской православной церкви на ее поздравления с языческими праздниками.

