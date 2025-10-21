Поклонская сделала шокирующее признание о своем отношении к православию

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в Telegram-канале заявила, что не исповедует христианство ни в одной из его форм — ни православие, ни какую-либо другую монотеистическую религию. Она отметила, что уважает представителей разных религий, при этом ее удивляет реакция Русской православной церкви на ее поздравления с языческими праздниками.

Меня, признаться, удивляет, когда РПЦ в XXI веке продолжает так болезненно реагировать на поздравления с древними праздниками, которые существовали задолго до прихода христианства. Это кажется мне проявлением какой-то необоснованной ревности или страха, — подчеркнула Поклонская.

По ее мнению, уважение к истории и традициям является основой здорового общества, поэтому не стоит видеть угрозу в разнообразии культурных проявлений. Также экс-прокурор уточнила, что ее убеждения и поздравления с языческими праздниками никак не противоречат действующему российскому законодательству.

Ранее Поклонская поздравила россиян с неоязыческим праздником Мабон, который отмечается в день осеннего равноденствия. По ее словам, это время, когда земля принесла свои плоды людям, урожай собран и приходят холода. Она подчеркнула, что «наступает окончание внешней работы и начало внутренней».