Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская поздравила россиян с неоязыческим праздником Мабон, который отмечается в день осеннего равноденствия. В своем Telegram-канале она подчеркнула символику перехода от лета к зиме и изменения жизненного ритма.

Это время, когда Земля принесла свои плоды нам, людям, урожай собран и приходят холода, люди готовятся к зиме. Переломный момент между летом и зимой, когда день равен ночи и настало время засыпания стихии Воды, с которым меняется ритм нашей жизни: наступает окончание внешней работы и начало внутренней, — написала она.

В конце апреля Поклонская поздравила россиян с кельтским языческим праздником Белтайн. Она уточнила, что этот праздник очень древний и сильный, а также несет в себе «силу матери-земли».

Недавно стало известно, что у экс-прокурора Крыма на спине появилась татуировка с рунами. Сейчас у Поклонской есть как минимум три татуировки: предплечье экс-прокурора украшает мифическая птица феникс, которую она набила еще в 2019 году. Также есть изображение двух змей, обвивающих цветок лотоса. На свежем рисунке — древо жизни с руническими знаками.