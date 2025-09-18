«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 11:50

Поклонская поздравила россиян с неоязыческим праздником Мабон

Наталья Поклонская Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская поздравила россиян с неоязыческим праздником Мабон, который отмечается в день осеннего равноденствия. В своем Telegram-канале она подчеркнула символику перехода от лета к зиме и изменения жизненного ритма.

Это время, когда Земля принесла свои плоды нам, людям, урожай собран и приходят холода, люди готовятся к зиме. Переломный момент между летом и зимой, когда день равен ночи и настало время засыпания стихии Воды, с которым меняется ритм нашей жизни: наступает окончание внешней работы и начало внутренней, — написала она.

В конце апреля Поклонская поздравила россиян с кельтским языческим праздником Белтайн. Она уточнила, что этот праздник очень древний и сильный, а также несет в себе «силу матери-земли».

Недавно стало известно, что у экс-прокурора Крыма на спине появилась татуировка с рунами. Сейчас у Поклонской есть как минимум три татуировки: предплечье экс-прокурора украшает мифическая птица феникс, которую она набила еще в 2019 году. Также есть изображение двух змей, обвивающих цветок лотоса. На свежем рисунке — древо жизни с руническими знаками.

Наталья Поклонская
неоязычество
праздники
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Артиллерист ВС РФ сравнил ВСУ с загнанными зверями
Лавров прокомментировал отказ певицы из США от участия в «Интервидении»
Вдову генерала Кириллова избрали депутатом областной думы
SHAMAN добровольно отказался от победы в «Интервидении»
Овечкин пропустит вторую тренировку «Вашингтона» подряд из-за травмы
Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ
Российский борец проиграл в финале чемпионата мира
SHAMAN начал выступление на «Интервидении»
Глава МИД Ирана прокомментировал слухи о переговорах с США
Конкурсантка из США отказалась от выступления на «Интервидении»
Президент Польши нарушил традицию, не пригласив главу МИД в свой самолет
Участница «Интервидения» из Кубы удивила мультипликационной зарисовкой
Лавров выступил перед участниками «Интервидения» с приветственным словом
На табло украинского поезда появилась надпись в поддержку России
Слуцкий раскрыл причину провокаций Прибалтики против России
Посол Мексики в РФ поделился впечатлениями о подмосковных электричках
Евросоюз расследует массовый сбой в работе аэропортов
Запорожский губернатор раскрыл, что утаивает МАГАТЭ
Путин поприветствовал участников «Интервидения-2025»
Трамп потребовал от Венесуэлы забрать всех сумасшедших
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.