Поклонская опубликовала видео с новой татуировкой У экс-прокурора Крыма Поклонской на спине появилась татуировка с рунами

У экс-прокурора Крыма и бывшего депутата Госдумы Натальи Поклонской на спине появилась татуировка с рунами. В Telegram-канале советника генпрокурора России появились кадры с фотосессии.

Сейчас у Поклонской есть как минимум три татуировки: предплечье экс-прокурора украшает мифическая птица феникс, которую она набила еще в 2019 году. Также есть изображение двух змей, обвивающих цветок лотоса. На свежем рисунке — древо жизни с руническими знаками.

В конце апреля Поклонская поздравила россиян с кельтским языческим праздником Белтайн. Она уточнила, что этот праздник очень древний и сильный, а также несет в себе «силу матери-земли».

До этого советник генпрокурора России сравнила нападки хейтеров после открытого урока в школе в Херсонской области с действиями инквизиции. По ее словам, люди пытаются компенсировать недостаток образования агрессией. Комментаторов возмутили руны на доске, которые она нарисовала во время занятия. Однако эти древние знаки, по словам Поклонской, не признаны экстремистскими.