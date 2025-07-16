Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 июля 2025 в 11:52

Поклонская опубликовала видео с новой татуировкой

У экс-прокурора Крыма Поклонской на спине появилась татуировка с рунами

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

У экс-прокурора Крыма и бывшего депутата Госдумы Натальи Поклонской на спине появилась татуировка с рунами. В Telegram-канале советника генпрокурора России появились кадры с фотосессии.

Сейчас у Поклонской есть как минимум три татуировки: предплечье экс-прокурора украшает мифическая птица феникс, которую она набила еще в 2019 году. Также есть изображение двух змей, обвивающих цветок лотоса. На свежем рисунке — древо жизни с руническими знаками.

В конце апреля Поклонская поздравила россиян с кельтским языческим праздником Белтайн. Она уточнила, что этот праздник очень древний и сильный, а также несет в себе «силу матери-земли».

До этого советник генпрокурора России сравнила нападки хейтеров после открытого урока в школе в Херсонской области с действиями инквизиции. По ее словам, люди пытаются компенсировать недостаток образования агрессией. Комментаторов возмутили руны на доске, которые она нарисовала во время занятия. Однако эти древние знаки, по словам Поклонской, не признаны экстремистскими.

Наталья Поклонская
татуировки
Россия
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист поддержал идею отправлять детей за травлю в спецприемники
В США раскрыли, как Россия может использовать отведенные Трампом 50 дней
Криминалист предположил, задержат ли нападавших на бойца ММА Хизриева
Российской школьнице вынесли приговор за диверсию
«Зависит от ключевой ставки»: риелтор о будущих ценах на жилье в России
Драка в Верховной раде попала на видео
«Очень умная»: Трамп высказался о влиянии супруги на его взгляды по Украине
Раскрыты истинные причины жестких заявлений Трампа в адрес России
Таможенники пресекли вывоз золота в Китай на сумму более 47 млн рублей
Новое наступление, военный-крыса, логово мошенников: ВСУ атакуют РФ 16 июля
Автоэксперт призвал не штормовать лужи в дождь
Король Карл III отменил продержавшуюся 106 лет традицию
Американист раскрыл, как скандал с Эпштейном повлияет на выборы в конгресс
Дарья Мороз приехала на отпевание отца
Военный судья Тришкин уйдет в отставку
Глава района с помощью нейросетей заговорил на иностранных языках
Любящий дед трогал внучку и ее подруг за гениталии: педофилу дали 23 года
Штрафы за использование VPN в России: что известно, кого и как накажут
В Подмосковье мигрант похитил сливочное масло на 30 тысяч рублей
Назван нюанс проекта об ответственности за поиск запрещенных материалов
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Весь сад в белой дымке! Многолетник растет 30 лет — неприхотлив и ароматен
Общество

Весь сад в белой дымке! Многолетник растет 30 лет — неприхотлив и ароматен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.