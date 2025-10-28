Мосгорсуд утвердил срок экс-замглавы Минцифры

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 15:48

Мосгорсуд утвердил девятилетний срок экс-замглавы Минцифры Паршина за взятку

Максим Паршин Максим Паршин Фото: t.me/moscowcourts*

Московский городской суд утвердил девятилетний срок заключения для экс-заместителя главы Минцифры России Максима Паршина, признанного виновным в получении взятки в размере 3,75 млн рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Приговор Хамовнического суда, вынесенный в апреле текущего года, был оставлен в силе с незначительными изменениями.

Соучастник преступления бывший руководитель ООО «БФТ-холдинг» Александр Моносов получил 8,5 лет колонии строгого режима. Оба фигуранта дела дополнительно оштрафованы на 315 млн рублей. Решение вступило в законную силу.

Приговором суда Паршин признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), Моносов – в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ), — говорится в сообщении ведомства.

Суд также подтвердил запрет для Паршина занимать руководящие должности на государственной службе в течение шести лет после отбытия наказания.

Ранее в пресс-службе СК также рассказали, что бывший замглавы Минцифры должен был получить взятку в размере 31,5 млн рублей. По данным следствия, деньги ему передавали, чтобы получить гранты на 449 млн рублей для компаний, связанных с Моносовым.

