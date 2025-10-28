Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 15:46

Ушла из жизни выдающаяся гимнастка

Известная гимнастка Ольга Карасева скончалась на 77-м году жизни

Ольга Карасева Ольга Карасева Фото: Ун Да-Син Вячеслав, Шандрин Виктор/Фотохроника ТАСС

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Карасева ушла из жизни на 77-м году, сообщается в Telegram-канале Федерации гимнастики России. Организация выразила глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам спортсменки, отметив ее выдающийся талант и преданность спорту.

Федерация гимнастики России выражает глубокие соболезнования близким Карасевой, ее друзьям, коллегам и всем, кто знал и ценил ее талант, силу духа и преданность спорту, — говорится в публикации.

Ранее в пресс-службе Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена заявили о кончине советского гимнаста, трехкратного олимпийского чемпиона Александра Дитятина. В вузе отметили его многолетнюю преподавательскую деятельность. На момент смерти спортсмену было 68 лет.

Кроме того, на официальном сайте московского «Торпедо» появилось сообщение о кончине бывшего футболиста команды и сборной СССР Виктора Шустикова в возрасте 86 лет. Спортсмен, выступавший на позиции защитника, ушел из жизни после длительного заболевания.

