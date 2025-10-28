Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 14:31

Сийярто раскрыл, без кого нельзя построить архитектуру безопасности Европы

Сийярто: построение системы безопасности Европы требует учета интересов России

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Создание эффективной архитектуры европейской безопасности невозможно без участия Российской Федерации, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе III Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает РИА Новости. Свою позицию он объяснил масштабом и географическим положением РФ.

Глава внешнеполитического ведомства республики подчеркнул, что Россия является крупнейшим государством в мире и непосредственным соседом европейских стран. По его словам, невозможно игнорировать географическое положение и реальное присутствие Москвы в регионе независимо от расхождений в позициях по различным вопросам.

Поэтому отрицать факт присутствия России и строить на этом отрицании архитектуру безопасности просто нереально, — подчеркнул Сийярто.

Ранее Сийярто заявил об одержимости европейских элит военным противостоянием и их стремлении блокировать любые инициативы, направленные на установление мира на Украине. По его словам, Европа пребывает под влиянием военной психологии, что и объясняет ее противодействие началу мирного диалога.

Россия
Европа
безопасность
Петер Сийярто
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Термин «женщины-военнослужащие» в российской армии ушел в прошлое
Самые безопасные и удобные места в самолете: как выбрать лучшие
Стали известны жуткие подробности смерти актера Романа Попова
Звезда «Молодежки» высказалась о внезапной смерти актера Попова
Стало известно, что Усольцевы могли пойти в тайгу под гипнозом
Воробьев рассказал о благоустройстве общественных зон в Подмосковье
Как обновить ванную комнату без капитального ремонта
Повторил судьбу Фриске. Актер Роман Попов умер от рака мозга в 40 лет
Россия и Мьянма договорились об отмене визовых требований
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Шойгу раскрыл психологическую цель атак ВСУ по России
Мосгорсуд утвердил приговор сыну известного актера
Экс-резидент Comedy Club рассказал о последних месяцах жизни Попова
Шойгу раскрыл процент долетающих до целей в России украинских дронов
В Сбербанке озвучили последствия изменения программы семейной ипотеки
Последнее обращение к фанатам от умершего актера Попова попало на видео
Терапевт предупредила об опасности осенних фотосессий в листьях
Стало известно, сколько жителей ЛДНР покинули дома из-за угрозы жизни
Режиссер «Полицейского с Рублевки» высказался об умершем от рака Попове
Россиянин получил 15 лет за сотрудничество с Украиной
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.