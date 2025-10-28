Сийярто раскрыл, без кого нельзя построить архитектуру безопасности Европы

Создание эффективной архитектуры европейской безопасности невозможно без участия Российской Федерации, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе III Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает РИА Новости. Свою позицию он объяснил масштабом и географическим положением РФ.

Глава внешнеполитического ведомства республики подчеркнул, что Россия является крупнейшим государством в мире и непосредственным соседом европейских стран. По его словам, невозможно игнорировать географическое положение и реальное присутствие Москвы в регионе независимо от расхождений в позициях по различным вопросам.

Поэтому отрицать факт присутствия России и строить на этом отрицании архитектуру безопасности просто нереально, — подчеркнул Сийярто.

Ранее Сийярто заявил об одержимости европейских элит военным противостоянием и их стремлении блокировать любые инициативы, направленные на установление мира на Украине. По его словам, Европа пребывает под влиянием военной психологии, что и объясняет ее противодействие началу мирного диалога.