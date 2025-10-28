Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 16:59

Россиянам раскрыли новую схему мошенников, связанную с поликлиниками

Общественница Халезова: телефонные мошенники начали выдавать себя за врачей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Телефонные мошенники начали чаще звонить пациентам поликлиник под видом врачей, заявила ИА «Время Н» общественница Наталья Халезова. Аферисты просят у потенциальных жертв код из СМС под предлогом обновления данных или подтверждения прикрепления к медучреждению.

У аферистов изменился подход. Ранее мошенники рассылали письма о якобы техническом сбое и откреплении от поликлиники. Чтобы продолжить получать медпомощь по ОМС, человек должен был пройти по ссылке и прикрепиться заново. Теперь они звонят и просят актуализировать данные, — отметила Халезова.

По другой схеме мошенники стали вступать в домовые чаты, предупредила эксперт. Там они притворяются председателями ТСЖ или старшими по дому. С помощью социальной инженерии аферисты выманивают у жильцов личную информацию, фотографии паспорта, коды от «Госуслуг», а также просят перейти по фишинговым ссылкам.

В МВД РФ ранее сообщили, что мошенники «ошибочно» переводят россиянам деньги и затем списывают средства с их банковских счетов. Для обмана они используют услугу «Мобильный перевод».

