В МВД поставили точку в спорах о безопасности Face ID В МВД назвали ложными сообщения об опасности использования Face ID

МВД России не рекомендует отказываться от входа в банковские приложения по биометрическим данным, включая Face ID, передает «МВД Медиа». В публикации сказано, что сообщения СМИ о призывах отказаться от этой технологии не соответствуют действительности. В ведомстве уточнили, что материалы были созданы на основе справочной информации и памяток, которые утратили актуальность.

Технология распознавания лица (Face ID) остается надежным способом защиты персональных данных и финансовых операций. Этот метод аутентификации активно используется банками России и рекомендован как эффективный инструмент для повышения уровня безопасности мобильных устройств и приложений, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что пользователям желательно отключить функцию отображения текста входящих уведомлений и не переходить по ссылкам из СМС-сообщений. В МВД также напомнили, что аферистов можно распознавать по словам о «сбоях в базе данных», «начислении бонусных баллов» или «об участии в соцпрограмме». Далее поступают просьбы о передаче паролей, реквизитов, кодов и прочей информации.