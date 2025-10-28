Россиянам рассказали о схеме обмана с «ошибочным» переводом денег МВД: мошенники списывают деньги со счетов после якобы ошибочного перевода

Мошенники «ошибочно» переводят россиянам деньги и затем списывают средства с их банковских счетов, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ. Для обмана они используют услугу «Мобильный перевод».

В МВД объяснили, что человеку на телефон сначала приходит сообщение о поступлении денег. Затем с ним связывается злоумышленник, который пытается убедить его в том, что средства были переведены ему по ошибке.

Мошенник просит жертву вернуть ему деньги через услугу «Мобильный перевод» или направить их по конкретному номеру. Если человек переводит аферисту запрашиваемые деньги, то с его счета списывается еще раз такая же сумма. В МВД порекомендовали советовать звонившему идти с чеком в банк и там разбираться с ошибочным переводом.

Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать телефонные номера из Ирана, Словакии и Грузии. Отмечается, что злоумышленники подбирают коды стран, визуально напоминающие российские.

До этого в МВД предупредили, что злоумышленники создают поддельные объявления с QR-кодами, ведущими на фишинговые сайты. Жертвам предлагается подтвердить номер телефона на этих сайтах, чтобы предотвратить доступ посторонних к чату.