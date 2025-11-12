Крупные денежные переводы россиян могут посчитать мошенническими ЦБ может признать перевод самому себе признаком мошенничества

Центробанк РФ включит перевод крупных сумм между счетами одного и того же клиента с помощью системы быстрых платежей в список признаков мошеннических операций, сообщил РИА Новости директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. По его словам, участились случаи, когда аферисты убеждают россиян перевести на один счет свои сбережения по СБП, чтобы их было проще украсть.

Крупные переводы самому себе по СБП мы планируем включить в обновленный перечень мошеннических признаков, — сказал Уваров.

Директор департамента в ЦБ отметил, что банки будут обращать внимание на такие операции, если человек отправит деньги тому, кому он не делал переводов полгода. Уваров добавил, что, несмотря на расширение перечня признаков мошеннических операций, аферисты находят новые способы для обмана россиян.

Ранее Центробанк продлил на полгода ограничение на перевод денег за рубеж. Решение ЦБ действует с 1 октября 2025 года по 31 марта 2026-го. При этом россияне и физические лица — нерезиденты дружественных стран смогут в течение месяца направить на любой зарубежный счет не более $1 млн (83 млн рублей).