27 октября 2025 в 12:42

Песков поставил точку в истерии ЕС из-за «Буревестника»

Песков назвал обеспечение безопасности России жизненно важной задачей

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

России жизненно важно обеспечение безопасности, особенно на фоне милитаристского настроя и внутренней истерики в Европе, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, связано ли испытание крылатой ракеты «Буревестник» с растущим экономическим давлением со стороны США и ЕС, пишет РИА Новости.

Обеспечение безопасности для России является вопросом жизненно важным, особенно на фоне того милитаристского настроя, который мы сейчас слышим, слышим от европейцев в первую очередь, — отметил Песков.

Ранее появилась информация, что Великобритания встревожена после заявления президента РФ Владимира Путина о завершении испытаний «Буревестника». Аналитики назвали ракету «леденящей душу угрозой» и отметили, что «непобедимое» оружие представляет опасность для национальной безопасности, поскольку его траекторию невозможно отследить.

Военный эксперт Алексей Леонков между тем отметил, что новая российская ракета с ядерной установкой является оружием возмездия, а не первого удара. Он объяснил, что «Буревестник» относится к ядерной триаде и будет применяться после того, как «обмен ядерными ударами произошел», для окончательного уничтожения инфраструктуры противника.

