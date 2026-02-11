Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 23:35

«Прямой удар»: ВСУ атаковали машину скорой помощи

ВСУ атаковали машину скорой помощи в ЛНР, ранены два врача и водитель

ВСУ в зоне СВО ВСУ в зоне СВО Фото: Социальные сети
Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал бронированный автомобиль скорой помощи в Сватове Луганской Народной Республики, передала пресс-служба правительства республики. В ведомстве отметили, что ранены двое фельдшеров и водитель.

Прямой удар дрона ВСУ по бронированной скорой: спецавтомобиль спас жизни трех медработников. БПЛА противника атаковал скорую помощь, когда бригада медицинских работников возвращалась с вызова в Сватове. В результате взрыва были выбиты стекла: осколки ранили двух фельдшеров и водителя автомобиля, — подчеркивается в публикации.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ провели массированный ракетный обстрел Белгорода. Он заявил, что противник выпустил по городу десять ракет. В результате атаки пострадали по меньшей мере два мирных жителя. Им оказали медицинскую помощь.

Ранее глава села Скельки в Запорожской области Денис Навалихин рассказал, что ВСУ использовали беспилотники для корректировки артиллерийского удара по похоронной процессии. По его словам, в результате смертельные травмы получил священник Сергий Кляхин, еще шесть человек пострадали.

