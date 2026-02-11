Психолог ответила, какие дети чаще оказываются жертвами мошенников

Стать жертвой мошенников может любой ребенок, рассказала «Вечерней Москве» директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Минздрава России Вера Никишина. Она отметила, что сейчас каждый пятый несовершеннолетний становится жертвой киберпреступлений.

В зоне риска находится каждый! Думать, что существует некий тип подростков, застрахованных от внешнего влияния, — опасное заблуждение. Абсолютно невосприимчивых детей не бывает. Это нужно четко уяснить всем и каждому, — рассказала Никишина.

Психолог подчеркнула, что к некоторым школьникам сложнее подобрать «ключ», чтобы влиться в доверие, однако каждый находится в зоне риска. Она посоветовала родителям устанавливать доверительные отношения с детьми, чтобы у них не было потребности искать внимания среди незнакомых людей.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал, что для обеспечения безопасности детей следует ограничить распространение их личных данных в интернете. По его словам, также необходимо ограждать ребенка от материалов, не подходящих для его возрастной категории.