Родителям дали советы по безопасности детей в интернете

Для обеспечения безопасности детей следует ограничить распространение их личных данных в интернете, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, также необходимо ограждать ребенка от материалов, не подходящих для его возрастной категории.

Сегодня интернет занимает значительную часть в жизни многих людей, поэтому стоит обратить внимание на безопасность при работе в Сети. Особенно актуально повышать безопасность у детей и старшего поколения. В основе лежат доверие, взаимный диалог, финансовая и цифровая грамотность. В первую очередь ограничьте размещение личной информации в интернете, включая фото в интернете, документов и других данных о ребенке. Мошенники могут беспрепятственно ей воспользоваться. Не менее важно установить на компьютер антивирус и подключить двухфакторную аутентификацию, — поделился Щербаченко.

Он подчеркнул важность открытого диалога с ребенком. По словам доцента, лучше всего, когда дети сами рассказывают о том, что происходит в их соцсетях, делятся сложными вопросами или трудностями в общении с незнакомцами. Также эксперт отметил необходимость использования различных инструментов технической фильтрации контента в интернете, включая родительский контроль.

Соблюдайте возрастные ограничения, например, в фильмах или играх. Обсуждайте с ребенком его выбор и расскажите, почему контент пока недоступен. Обучайте детей финансовой и цифровой грамотности. Расскажите, что нельзя говорить посторонним как в реальном, так и в виртуальном мире. Проинформируйте о мошеннических схемах для понимания, как они работают. Также предупредите о фишинговых ссылках, — добавил Щербаченко.

Кроме того, доцент заявил, что необходимо контролировать круг общения ребенка и разъяснить, как за профилем другого подростка может скрываться взрослый человек. Также, по словам эксперта, важно соблюдать цифровой детокс — время, когда вся семья занимается уборкой, готовкой, играет в настольные игры или проводит время на свежем воздухе.

Ранее семейный психолог Галина Рейнталь посоветовала родителям рассказывать детям о рисках, связанных с прогулками в наушниках. По ее словам, также важно обучать ребенка основам безопасного поведения в интернете.