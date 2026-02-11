Родителям назвали важные правила для безопасности детей

Родителям необходимо информировать детей о рисках, связанных с прогулками в наушниках, заявила NEWS.ru семейный психолог Галина Рейнталь. По ее словам, не менее важно прививать ребенку основы безопасного поведения в интернете.

Будущее наступило. Если раньше правила поведения в общественных местах сводились к тому, чтобы не шуметь, то сегодня ситуация выглядит иначе. Дети почти не общаются друг с другом вслух, они теперь сидят, уткнувшись в телефон, и смотрят видео со звуком. Это мешает и создает дискомфорт окружающим. Одно из новых правил реальности — учить ребенка выключать звук на телефоне. Это вопрос уважения к другим людям. Еще один важный совет касается безопасности. Необходимо объяснять детям, что ходить по улице в наушниках опасно, особенно в темное время суток, — предупредила Рейнталь.

Она обратила внимание, что в последнее время все чаще можно наблюдать детей на улице, погруженных в свои телефоны и не замечающих ничего вокруг. По словам психолога, это очень опасно, поскольку бордюры, электросамокаты, пешеходы, идущие навстречу, требуют предельной концентрации внимания.

Отдельного разговора заслуживает цифровая безопасность. Раньше детей учили не открывать дверь незнакомцам, не разговаривать и не уходить с ними. Эти правила по-прежнему актуальны, но к ним добавились новые: не переписываться с посторонними людьми в интернете, не отправлять свои фотографии, не оставлять личную информацию на сомнительных сайтах, — добавила Рейнталь.

Она заметила, что многие родители считают невозможным контролировать поведение ребенка, так как он делает все по-своему. Однако, по словам специалиста, если регулярно напоминать о правилах поведения, дети осознают, когда нарушают их. В заключение психолог подчеркнула, что младшее поколение учится, наблюдая за взрослыми, поэтому важно, чтобы рекомендации соблюдались всеми.

