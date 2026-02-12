Грушко раскрыл, как РФ ответит на размещение США дальнобойных ракет в ФРГ Грушко: Россия ответит на размещение США дальнобойных ракет в ФРГ

Россия создаст еще более продуктивный контрсиловой потенциал в случае размещения американских дальнобойных ракет в ФРГ, заявил «Известиям» заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, после это и будет потеряна возможность сформировать баланс военной сдержанности.

Поэтому, если они идут по пути создания силового потенциала против Российской Федерации, они должны понимать, что будет создан такой же, еще более эффективный контрсиловой потенциал. И вместо баланса военной сдержанности, разумного, учитывающего национальные интересы и безопасность всех сторон, будет баланс угроз и контругроз, — сказал Грушко.

До этого зампред комитета Госдумы Михаил Делягин отметил, что для восстановления диалога с Москвой Европа должна снять все санкции против России, компенсировать ущерб, признать территориальную целостность и прекратить поставки оружия тем, кто совершает насилие против граждан России. Также необходимо вернуть замороженные средства с процентами, подчеркнул парламентарий.

Тем временем депутат Европарламента Фернан Картайзер констатировал: анализ внутриполитической ситуации в России показывает, что мечты Европейского союза о смене власти в Москве являются абсолютно нереалистичными. По его мнению, ужесточение визовых требований для россиян призвано вызвать в обществе недовольство правительством, чью политику в отношении Украины ЕС использует как оправдание для этих ограничений.