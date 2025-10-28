Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 17:00

Рогов объяснил желание Макрона отправить французов на Украину

Член ОП Рогов: Макрон мечтает о лаврах Наполеона

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент Франции Эммануэль Макрон мечтает о лаврах императора Наполеона Бонапарта, поэтому намерен направить военный контингент на Украину, выразил мнение в беседе с NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, французскому лидеру следует дать отдельную палату в психиатрической больнице.

Как воспринимать намерение Франции ввести военный контингент на Украину? Если говорить о планах Макрона, то ему не дают покоя лавры Наполеона, но со временем все очень сильно измельчало. Как показывает практика, каждый последующий глава государства мельче и глупее, чем предыдущий. Макрону надо дать нормальную палату [в психиатрической больнице], а не возможность руководить государством, — высказался Рогов.

Он отметил, что главная задача, которую преследует Франция, — это застолбить за собой право на контроль над ключевыми активами постукраинского пространства. По словам члена ОП, Париж намерен взять под контроль портовую инфраструктуру, нефтедобывающие предприятия и атомные станции.

Чего хочет добиться Макрон на Украине? Застолбить возможность раздела оставшихся активов постукраинского пространства после поражения режима Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) и взять под контроль портовую инфраструктуру, какие-нибудь нефтедобывающие предприятия, атомные станции и прочее. Но, естественно, все это делается под видом гуманитарной миссии, — пояснил Рогов.

Член ОП отметил, что французские войска могут выполнять функции карательной и полицейской силы на Украине. То есть, по его словам, они будут разгонять мирное население, которое рано или поздно начнет протестовать и выступать против всего того, что творится на подконтрольной Западу территории.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что ввод военного контингента Франции на Украину будет означать начало войны этой европейской страны против России. По его словам, подобные действия сделают французские войска законной целью ВС РФ.

