ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 11:41

«Шанс Европы на выживание»: слова Макрона об РФ вызвали раздражение в США

Аналитик Риттер осудил заявление Макрона после удара России по объектам ВСУ

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Liu Yuchen/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Европа погибнет на фоне политики расширения поддержки Киева, заявил в соцсети X бывший военный разведчик США Скотт Риттер. Так он отреагировал на высказывание французского президента Эммануэля Макрона об отсутствии у Москвы планов заключать мирное соглашение из-за ударов ВС РФ по Украине.

Единственный шанс Европы на выживание — это отделиться от тонущего корабля, который представляет из себя Украина. Однако политические и экономические элиты Европы создали этот кризис с целью расширения своей власти, — отметил он.

Ранее Макрон сообщил, что провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, он поделился с коллегой соображениями по поводу украинского конфликта.

До этого бывший разведчик Скотт Риттер выразил мнение, что Вашингтон избавится от Зеленского. По его словам, Украина является самым коррумпированным местом на земле. Риттер напомнил об отставке экс-главы офиса украинского президента Андрея Ермака на фоне уголовного дела о коррупции и отметил, что это случилось благодаря действиям США.

Эммануэль Макрон
Скотт Риттер
Европа
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка подала в суд на турбазу из-за проблем с желудком
«Если откровенно»: Карлсон поделился главной мечтой о России
Клинтон оценила новую доктрину безопасности США
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 декабря: где сбои в России
Европейская страна может ограничить въезд одной части россиян
В России предложили судить с 12 лет за изнасилования
Песков заявил о достаточной силе Трампа для корректировки стратегии США
Гуф назвал Долину «Круэллой»
Кулинарный фокус: готовим тарталетки с творожным сыром за 5 минут
Военэксперт раскрыл, что может войти в обновленную ядерную триаду США
Военные захватили власть в одной из стран Западной Африки
Водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП
Страшная авария с автобусом обернулась цепочкой трагических смертей
Канат со школьником оборвался в российском лицее
В Кремле дали оценку новой стратегии нацбезопасности США
Названы отрасли с самым сильным кадровым голодом
Оказавшуюся под машиной женщину пришлось вызволять при помощи гидравлики
«Шанс Европы на выживание»: слова Макрона об РФ вызвали раздражение в США
Россиян предупредили о риске заражения от упаковки продуктов из магазинов
Япония добивается публичной поддержки США после скандала
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза
Общество

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
Общество

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.