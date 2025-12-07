«Шанс Европы на выживание»: слова Макрона об РФ вызвали раздражение в США Аналитик Риттер осудил заявление Макрона после удара России по объектам ВСУ

Европа погибнет на фоне политики расширения поддержки Киева, заявил в соцсети X бывший военный разведчик США Скотт Риттер. Так он отреагировал на высказывание французского президента Эммануэля Макрона об отсутствии у Москвы планов заключать мирное соглашение из-за ударов ВС РФ по Украине.

Единственный шанс Европы на выживание — это отделиться от тонущего корабля, который представляет из себя Украина. Однако политические и экономические элиты Европы создали этот кризис с целью расширения своей власти, — отметил он.

Ранее Макрон сообщил, что провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, он поделился с коллегой соображениями по поводу украинского конфликта.

До этого бывший разведчик Скотт Риттер выразил мнение, что Вашингтон избавится от Зеленского. По его словам, Украина является самым коррумпированным местом на земле. Риттер напомнил об отставке экс-главы офиса украинского президента Андрея Ермака на фоне уголовного дела о коррупции и отметил, что это случилось благодаря действиям США.