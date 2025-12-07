ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 03:54

Макрон поделился с Зеленским своими мыслями по поводу конфликта

Макрон провел разговор с Зеленским по поводу украинского конфликта

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в соцсети Х сообщил, что провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, он поделился с коллегой соображениями по поводу украинского конфликта.

Я провел разговор с Зеленским. Я поделился с ним тем, что мои недавние международные обсуждения, в частности в Китае, позволили прояснить (в отношении урегулирования украинского конфликта. — NEWS.ru), — написал Макрон.

Ранее Зеленский обсудил в телефонном разговоре со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома предпринимателем Джаредом Кушнером важные вопросы. В разговоре также принимали участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и глава Генерального штаба Андрей Гнатов, которые на тот момент находились в США.

До этого экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров сообщил, что американская сторона сочла встречу Зеленского с Уиткоффом нецелесообразной. В украинских СМИ ситуацию представили так, будто президент изначально не планировал таких контактов. По словам Килинкарова, Зеленский действительно ждал встречи, но она не состоялась из-за отсутствия необходимости на данном этапе.

Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон
Украина
Франция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дедовщина, садизм и рабство: во что превратились ВСУ при Зеленском
Макрон поделился с Зеленским своими мыслями по поводу конфликта
«Интер Майами» впервые стал чемпионом MLS
Аэропорты трех столиц Северного Кавказа закрылись
Раскрыто, как мог погибнуть экс-режиссер «Орла и решки» из ВСУ
При пожаре в ночном клубе погибли не менее 23 человек
Telegram-канал SHOT сообщил, что над Энгельсом прогремели мощные взрывы
Косоглазие, слабоумие, геморрой: как смартфоны способны искалечить здоровье
В российском городе прозвучал сигнал тревоги
Мощное землетрясение произошло на Аляске
«Делают из людей дураков»: что такое хобби-доггинг, приживется ли в РФ
Саратовский аэропорт запретил все полеты
Спасаемся от контагиозного моллюска: симптомы, как не заболеть, лечится ли
«Зенит» одержал победу над «Акроном»
Глава «Укрэнерго» озвучил сроки восстановления энергоснабжения
«На равных с другими»: в США рассказали про ядерные испытания
Несколько детей и женщина попали в больницу после пожара в Ярославле
Насиловал, уродовал, прятал трупы в тайге: маньяк держал в страхе Сибирь
Мирная жительница Горловки погибла при атаке ВСУ
Долина впервые вышла на сцену после скандального интервью
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ
Европа

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»
Семья и жизнь

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.