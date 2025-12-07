Макрон поделился с Зеленским своими мыслями по поводу конфликта Макрон провел разговор с Зеленским по поводу украинского конфликта

Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в соцсети Х сообщил, что провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, он поделился с коллегой соображениями по поводу украинского конфликта.

Я провел разговор с Зеленским. Я поделился с ним тем, что мои недавние международные обсуждения, в частности в Китае, позволили прояснить (в отношении урегулирования украинского конфликта. — NEWS.ru), — написал Макрон.

Ранее Зеленский обсудил в телефонном разговоре со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома предпринимателем Джаредом Кушнером важные вопросы. В разговоре также принимали участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и глава Генерального штаба Андрей Гнатов, которые на тот момент находились в США.

До этого экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров сообщил, что американская сторона сочла встречу Зеленского с Уиткоффом нецелесообразной. В украинских СМИ ситуацию представили так, будто президент изначально не планировал таких контактов. По словам Килинкарова, Зеленский действительно ждал встречи, но она не состоялась из-за отсутствия необходимости на данном этапе.