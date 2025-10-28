«Будут уничтожены»: депутат об ответе на ввод французских войск на Украину

Ввод военного контингента Франции на Украину будет означать начало войны этой европейской страны против России, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, подобные действия сделают французские войска законной целью ВС РФ.

Во-первых, [при вводе военного контингента Франции на Украину] эти войска будут уничтожены. В таком случае они станут законными целями для наших вооруженных сил. Кто вовремя сдастся — попадет в плен, это в лучшем случае. Во-вторых, это является очередным витком эскалации. Евросоюз еще думает, но Франция фактически начала войну против России, потому что это ее люди, и не нужно [Эммануэлю] Макрону (президент Франции. — NEWS.ru) рассказывать, что это группа каких-то непонятных товарищей, — высказался Колесник.

Он подчеркнул, что сбор двухтысячного контингента является государственной операцией Франции, а не частной инициативой. По словам депутата, эти военные могут быть уничтожены еще на этапе логистики и перемещения к позициям.

Собрать две тысячи человек — не так просто. Эта инициатива идет под государственным флагом Франции, как бы они там не рядились в овечьи шкуры. [Военные] должны быть уничтожены на стадии логистики. Если вдруг что-то пойдет не так, будут уничтожены на позициях. Нужно их демонстративно брать и отправлять гробы во Францию. Пусть страна знает своих героев. Пусть едут. У нас земли на всех хватит, — резюмировал Колесник.

Ранее в Службе внешней разведки России сообщили, что Генеральный штаб французских вооруженных сил готов развернуть на Украине до двух тысяч собственных военных. По ее данным, Макрон «грезит военной интервенцией», потому что «провалился как политик».