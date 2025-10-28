Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 16:57

Лукашенко пошутил о том, что происходит при визитах Лаврова в Белоруссию

Лукашенко пошутил о постоянных спорах с Лавровым во время визитов министра

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутливой форме отметил, что регулярно вступает в дискуссии с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, когда тот посещает республику. Он заявил об этом во время встречи с иностранными делегатами на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает Telegram-канал «Пул первого».

Подходя к Лаврову, который находился в сопровождении венгерского коллеги Петера Сийярто, Лукашенко попросил разрешения отвлечь российского дипломата на короткое время. Президент Белоруссии охарактеризовал их общение как дружеские споры между давними знакомыми.

Не против, если я его отвлеку на минуту? Мы всегда спорим с ним, когда он приезжает, как старые знакомые, — сказал Лукашенко Сийярто.

В своем обращении к иностранным делегатам он выразил благодарность за их визит в непростое время. Глава государства подчеркнул, что ценит смелость гостей, сумевших найти возможность прибыть в Минск, несмотря на существующие сложности в международной обстановке.

Ранее Лукашенко заявил, что незаконные санкции и другие ограничения стран Запада являются прямой дорогой к их самоизоляции. По его словам, эти государства пытаются заставить всех следовать их интересам, что противоречит нынешней реальности.

Белоруссия
Россия
Александр Лукашенко
Сергей Лавров
