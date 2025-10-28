Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 19:11

Часть детей мигрантов могут освободить от экзамена по русскому

В ГД внесли проект об освобождении русскоязычных детей мигрантов от экзамена

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Дети иностранных граждан, для которых русский язык является родным языком, могут быть освобождены от экзамена на его знание при поступлении в школу, говорится в законопроекте, поступившем в Госдуму. Инициаторами проекта выступили депутаты ГД от КПРФ Сергей Обухов, Михаил Матвеев и Олег Михайлов.

В этой связи проектом федерального закона предлагается освободить от прохождения тестирования на знание русского языка детей, иностранных граждан, для которых русский язык является родным языком, — сказано в пояснительной записке к проекту.

Ранее в России предложили ввести мораторий на гражданство и вид на жительство для выходцев из Средней Азии до 2030 года. Такое мнение высказал депутат Госдумы Сергей Миронов. По его словам, только так можно стабилизировать ситуацию с массовым наплывом мигрантов. Депутат также привел официальную статистику, согласно которой в России находится свыше 6,5 млн мигрантов, при этом трудоустроены менее 50% из них. По его словам, такая ситуация увеличивает нагрузку на социальную сферу и может представлять риск для безопасности и стабильности в стране.

Госдума
законопроекты
Россия
мигранты
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Разговоры исчерпаны»: в Белоруссии сделали важное заявление по «Орешнику»
Microsoft заключила сделку с OpenAI
Белоусов встретился с министром обороны Сирии
Вашингтон вновь продемонстрировал силу Венесуэле
Военэксперт раскрыл судьбу французского Иностранного легиона на Украине
Лавров выразил недоумение по поводу новой позиции Трампа по Украине
В российском регионе строят трассу с разделением на «своих» и «чужих»
«Запахло жаренным»: командир роты ВСУ дезертировал
Очередной виток насилия произошел в секторе Газа
Две мертвые девочки и пропавший бизнесмен: главные ЧП дня
Нетаньяху приказал ударить по Газе на фоне скандала с телами пленных
Семья умершего от рака Попова пыталась продать дом, чтобы оплатить лечение
В одном российском городе отменят оплату наличными в транспорте
Егор Крид может лишиться звания Заслуженного артиста
Правила поступления в вузы на платной основе кардинально изменятся
Характеристика и даты рождения знака зодиака Скорпион — короля мстителей
Названа причина стабильности режима Мадуро в Венесуэле
Дружба с Зеленским, слухи о разводе, теракт: как живет юморист Павел Воля
Забудьте о вареной свекле! Почему запекание в фольге — лучший выбор
Губернатор возмутился «метками» для детей в школьной столовой
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.