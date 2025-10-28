Часть детей мигрантов могут освободить от экзамена по русскому В ГД внесли проект об освобождении русскоязычных детей мигрантов от экзамена

Дети иностранных граждан, для которых русский язык является родным языком, могут быть освобождены от экзамена на его знание при поступлении в школу, говорится в законопроекте, поступившем в Госдуму. Инициаторами проекта выступили депутаты ГД от КПРФ Сергей Обухов, Михаил Матвеев и Олег Михайлов.

В этой связи проектом федерального закона предлагается освободить от прохождения тестирования на знание русского языка детей, иностранных граждан, для которых русский язык является родным языком, — сказано в пояснительной записке к проекту.

Ранее в России предложили ввести мораторий на гражданство и вид на жительство для выходцев из Средней Азии до 2030 года. Такое мнение высказал депутат Госдумы Сергей Миронов. По его словам, только так можно стабилизировать ситуацию с массовым наплывом мигрантов. Депутат также привел официальную статистику, согласно которой в России находится свыше 6,5 млн мигрантов, при этом трудоустроены менее 50% из них. По его словам, такая ситуация увеличивает нагрузку на социальную сферу и может представлять риск для безопасности и стабильности в стране.