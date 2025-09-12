В Госдуме призвали не давать гражданство мигрантам из одного региона

В Госдуме призвали не давать гражданство мигрантам из одного региона Депутат Миронов призвал временно не давать гражданство мигрантам из Средней Азии

В России необходимо ввести мораторий на гражданство и вид на жительство для выходцев из Средней Азии до 2030 года, заявил депутат Госдумы Сергей Миронов. По его словам, которые передает телеканал 360.ru, только так можно стабилизировать ситуацию с массовым наплывом мигрантов.

Только так мы сможем стабилизировать ситуацию и решить все проблемы, которые сегодня возникают из-за массового приезда в страну иностранных граждан, — подчеркнул Миронов.

Депутат также привел официальную статистику, согласно которой в России находится свыше 6,5 млн мигрантов, при этом трудоустроены менее 50% из них. По его словам, такая ситуация увеличивает нагрузку на социальную сферу и может представлять риск для безопасности и стабильности в стране.

Ранее сообщалось, что депутаты фракции «Новые люди» направили запрос в МВД России с предложением ввести платный режим пребывания в стране для неработающих семей мигрантов. Парламентарии подчеркнули, что такие семьи пользуются социальными услугами и инфраструктурой, не внося в экономику прямого финансового вклада.