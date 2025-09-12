Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 13:14

В Госдуме призвали не давать гражданство мигрантам из одного региона

Депутат Миронов призвал временно не давать гражданство мигрантам из Средней Азии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В России необходимо ввести мораторий на гражданство и вид на жительство для выходцев из Средней Азии до 2030 года, заявил депутат Госдумы Сергей Миронов. По его словам, которые передает телеканал 360.ru, только так можно стабилизировать ситуацию с массовым наплывом мигрантов.

Только так мы сможем стабилизировать ситуацию и решить все проблемы, которые сегодня возникают из-за массового приезда в страну иностранных граждан, — подчеркнул Миронов.

Депутат также привел официальную статистику, согласно которой в России находится свыше 6,5 млн мигрантов, при этом трудоустроены менее 50% из них. По его словам, такая ситуация увеличивает нагрузку на социальную сферу и может представлять риск для безопасности и стабильности в стране.

Ранее сообщалось, что депутаты фракции «Новые люди» направили запрос в МВД России с предложением ввести платный режим пребывания в стране для неработающих семей мигрантов. Парламентарии подчеркнули, что такие семьи пользуются социальными услугами и инфраструктурой, не внося в экономику прямого финансового вклада.

мигранты
Россия
Госдума
иностранцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пластиковые окна как инвестиция: как остекление влияет на цену квартиры
Чемпиона Москвы по каратэ чуть не убили ножом при ограблении
В МХАТе рассказали, как Доронина отмечает день рождения
Песков пожелал удачи ветеранам СВО на выборах
В России «упало» приложение мобильного банка
Российская АЭС оказалась под атакой украинского дрона
Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин
Мать обвинила 22-летнего сына в изнасиловании
SHAMAN рассказал, под каким номером хотел бы выступать на «Интервидении»
Отец Шарлота ответил, почему певцу не дали выступить в зоне СВО
Легендарный британский диджей Крис Хилл скончался в возрасте 80 лет
В ГД связали приезд принца Гарри в Киев с желанием занять престол Британии
Глава МИД Польши жестко ответил Трампу по поводу инцидента с дронами
Что известно о сбое Telegram 12 сентября: проблемы, когда починят
В России забили тревогу из-за массового «серого» импорта мототехники
В Калифорнии на пляже нашли гигантскую рыбу-луну
SHAMAN раскрыл, что сделает перед выходом на сцену «Интервидения»
Футболист «Спартака» назвал лучших игроков в истории клуба
Москвичам рассказали о погодных сюрпризах в выходные
Гендиректор ПФКИ назвал важный недостаток искусственного интеллекта
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.