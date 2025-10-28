Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 19:06

Россиянин продал женщину в сексуальное рабство

Оренбуржца заподозрили в продаже женщины в сексуальное рабство

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Оренбурге возбуждено уголовное дело о продаже женщины для принуждения к интимным услугам, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ. По версии следствия, местный житель в 2023 году познакомился с девушкой с целью последующей ее продажи.

В Оренбурге возбуждено уголовное дело о торговле человеком, совершенное с угрозой применения насилия. Фигуранты были задержаны, — сказано в сообщении.

Подобрав покупателей, мужчина под угрозой расправы передал им потерпевшую, получив за это денежное вознаграждение. Девушка провела в неволе около года, принудительно оказывая интимные услуги. Спастись ей удалось, обманув одного из преступников и забрав свои документы, после чего она смогла уехать из региона.

Ранее в Ипатово Ставропольского края семилетняя девочка рассказала матери, что в чате Roblox другой игрок пожаловался ей на сексуальное насилие в семье и попросил о помощи. У пострадавшей попытались выяснить, где она находится, однако ответа не последовало.

Кроме того, американскую «учительницу секса», 44-летнюю Дженнель Рейнет Гордон, выслали с индонезийского острова Бали после проведения платных семинаров интимного характера. За пятидневные ретриты «для взрослых» на вилле в престижном районе Семиньяк она просила с клиентов $6,9 тысячи (около 588 тысяч рублей).

