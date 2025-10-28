Россиянин продал женщину в сексуальное рабство

В Оренбурге возбуждено уголовное дело о продаже женщины для принуждения к интимным услугам, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ. По версии следствия, местный житель в 2023 году познакомился с девушкой с целью последующей ее продажи.

В Оренбурге возбуждено уголовное дело о торговле человеком, совершенное с угрозой применения насилия. Фигуранты были задержаны, — сказано в сообщении.

Подобрав покупателей, мужчина под угрозой расправы передал им потерпевшую, получив за это денежное вознаграждение. Девушка провела в неволе около года, принудительно оказывая интимные услуги. Спастись ей удалось, обманув одного из преступников и забрав свои документы, после чего она смогла уехать из региона.

