23 сентября 2025 в 22:05

Американку депортировали с райского острова за слишком «взрослые» семинары

Американку депортировали с Бали за семинары по Камасутре

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американскую «учительницу секса», 44-летнюю Дженнель Рейнет Гордон выслали с индонезийского острова Бали после проведения платных семинаров интимного характера. За пятидневные ретриты «для взрослых» на вилле в престижном районе Семиньяк она просила с клиентов $6,9 тысячи (около 588 тысяч рублей), пишет The Sun.

По данным издания, женщина приехала в Индонезию 4 сентября и начала рекламировать в соцсетях пятидневный «интимный отдых» для пар. Одновременно с этим она рассказывала, как попала в сексуальное рабство в возрасте 19 лет, и как сбежала, инсценировав собственную смерть, а потом переехала в Таиланд изучать Камасутру.

Однако 16 сентября, после жалоб на публикации, она была задержана полицией. Дженнель обвинили в в злоупотреблении разрешением на пребывание. В ходе обыска на ее вилле были обнаружены и изъяты секс-игрушки, находящиеся под строжайшим запретом. Спустя два дня женщину посадили на самолет до Лос-Анджелеса и запретили въезд в страну.

Ранее сообщалось, что французский актер Жерар Депардье предстанет перед судом по делу об изнасиловании балерины и актрисы Шарлотты Арну. По данным источника, дело касается событий, произошедших 7 и 13 августа 2018 года в доме артиста. Следствие утверждает, что пострадавшая находилась под моральным давлением. Сам актер отрицает вину, однако комментариев в связи с последними событиями не поступало, сообщают журналисты.

