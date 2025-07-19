Россиянка обратилась в полицию из-за переписки ее дочери о насилии в Roblox

Россиянка обратилась в полицию из-за переписки ее дочери о насилии в Roblox Жительница Ставрополья пошла в полицию после сообщений в чате Roblox о насилии

Жительница Ипатово Ставропольского края обратилась в полицию после того, как ее семилетней дочери в чате игры Roblox неизвестная девочка сообщила о сексуальном насилии, попросив о помощи. На вопросы, где именно она находится, ответа не последовало.

Тревожные сообщения начали появляться в чате популярной игры 14 июля. Неизвестная рассказала о насильном удержании и принуждении к сексу в приемной семье в Краснодаре.

Она написала, что некий «дядя Боря» удерживает ее два года, давая пищу только за интим. С ее слов, мужчина мастурбирует в ее присутствии, снимает на камеру, а однажды у нее якобы был половой акт с двумя взрослыми. После фразы «дядя Боря вошел» сообщения прекратились.

Мать семилетней обратилась в полицию. Сообщается, что неизвестная и ранее просила помощи.