Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 18:07

Россиянка обратилась в полицию из-за переписки ее дочери о насилии в Roblox

Жительница Ставрополья пошла в полицию после сообщений в чате Roblox о насилии

Фото: Jaque Silva/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жительница Ипатово Ставропольского края обратилась в полицию после того, как ее семилетней дочери в чате игры Roblox неизвестная девочка сообщила о сексуальном насилии, попросив о помощи. На вопросы, где именно она находится, ответа не последовало.

Тревожные сообщения начали появляться в чате популярной игры 14 июля. Неизвестная рассказала о насильном удержании и принуждении к сексу в приемной семье в Краснодаре.

Она написала, что некий «дядя Боря» удерживает ее два года, давая пищу только за интим. С ее слов, мужчина мастурбирует в ее присутствии, снимает на камеру, а однажды у нее якобы был половой акт с двумя взрослыми. После фразы «дядя Боря вошел» сообщения прекратились.

Мать семилетней обратилась в полицию. Сообщается, что неизвестная и ранее просила помощи.

Ставропольский край
игры
чаты
Roblox
насилие над детьми
Краснодар
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минсельхоз США избавился от десятков сотрудников из Китая и России
«Если мы хотим мира»: экс-еврокомиссар назвал главную проблему Евросоюза
В Петербурге нелегальный мигрант насиловал 15-летнюю соотечественницу
«Меня нашли продюсеры»: Захарова призналась, что снималась в кино
Москва подверглась атаке БПЛА
Глава МО Белоусов проинспектировал военные объекты в Мурманской области
Россиянка обратилась в полицию из-за переписки ее дочери о насилии в Roblox
Российских туристов ограбили в Италии во время предложения руки и сердца
«Не смертельно»: в Госдуме объяснили, почему Россия не боится санкций
34 человека погибли на перевернувшемся из-за шторма судне во Вьетнаме
Захарова рассказала об удивительной коллаборации с рэпером Птахой
Общественник сделал заявление после изгнания из Латвии 98-летнего ветерана
Составлен список известных россиян, погибших в зоне СВО
Захарова рассказала о своих впечатлениях от нашумевшего курорта в КНДР
Стало известно о компромате Запада на Зеленского
Кадыров рассказал, как ВС РФ сорвали ротацию украинских военных в зоне СВО
Киев ударил по Запорожской АЭС? Полный блэкаут, последствия, жертвы
В Германии заявили о «трех сценариях» Москвы по конфликту на Украине
«Ничто не удовлетворит левых безумцев»: Трамп о материалах по делу Эпштейна
Наступление ВС России на Сумы 19 июля: войска получают по зубам, Хотень
Дальше
Самое популярное
Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.