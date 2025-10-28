Русскоязычные жители Финляндии признались в разочаровании жизнью

Русскоязычные жители Финляндии наименее удовлетворены жизнью в стране, согласно исследованию финской телерадиокомпании Yle. Только 74% респондентов рассказали о своей удовлетворенности. В среднем по иностранцам показатель составляет 83%, а среди финнов — 79%.

Наибольшую тревогу у русскоязычных вызывают рост цен, трудоустройство, доступность медицины и изменения в социальных пособиях. Половина респондентов отметила влияние международных санкций на их жизнь.

Исследование охватило около 2,2 тыс. человек, представителей шести крупнейших языковых меньшинств Финляндии — арабоязычных, англоязычных, курдоязычных, сомалийских, украиноязычных и русскоязычных. Последние составили 19% участников опроса, более половины из которых проживают в стране свыше 10 лет.

Ранее социологический опрос в Финляндии показал, что 45% граждан негативно относятся к России, а 60% рассматривают ее как военную угрозу. Более критичны к РФ оказались молодые респонденты. Показатели значительно выросли по сравнению с 2012 годом, когда положительно к России были настроены 63% финнов.