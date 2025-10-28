Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 18:54

Русскоязычные жители Финляндии признались в разочаровании жизнью

Опрос Yle: 26% русскоязычных недовольны жизнью в Финляндии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Русскоязычные жители Финляндии наименее удовлетворены жизнью в стране, согласно исследованию финской телерадиокомпании Yle. Только 74% респондентов рассказали о своей удовлетворенности. В среднем по иностранцам показатель составляет 83%, а среди финнов — 79%.

Наибольшую тревогу у русскоязычных вызывают рост цен, трудоустройство, доступность медицины и изменения в социальных пособиях. Половина респондентов отметила влияние международных санкций на их жизнь.

Исследование охватило около 2,2 тыс. человек, представителей шести крупнейших языковых меньшинств Финляндии — арабоязычных, англоязычных, курдоязычных, сомалийских, украиноязычных и русскоязычных. Последние составили 19% участников опроса, более половины из которых проживают в стране свыше 10 лет.

Ранее социологический опрос в Финляндии показал, что 45% граждан негативно относятся к России, а 60% рассматривают ее как военную угрозу. Более критичны к РФ оказались молодые респонденты. Показатели значительно выросли по сравнению с 2012 годом, когда положительно к России были настроены 63% финнов.

Финляндия
русские
опросы
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белоусов встретился с министром обороны Сирии
Вашингтон вновь продемонстрировал силу Венесуэле
Военэксперт раскрыл судьбу французского Иностранного легиона на Украине
Лавров выразил недоумение по поводу новой позиции Трампа по Украине
В российском регионе строят трассу с разделением на «своих» и «чужих»
«Запахло жаренным»: командир роты ВСУ дезертировал
Очередной виток насилия произошел в секторе Газа
Две мертвые девочки и пропавший бизнесмен: главные ЧП дня
Нетаньяху приказал ударить по Газе на фоне скандала с телами пленных
Семья умершего от рака Попова пыталась продать дом, чтобы оплатить лечение
В одном российском городе отменят оплату наличными в транспорте
Егор Крид может лишиться звания Заслуженного артиста
Правила поступления в вузы на платной основе кардинально изменятся
Характеристика и даты рождения знака зодиака Скорпион — короля мстителей
Названа причина стабильности режима Мадуро в Венесуэле
Дружба с Зеленским, слухи о разводе, теракт: как живет юморист Павел Воля
Забудьте о вареной свекле! Почему запекание в фольге — лучший выбор
Губернатор возмутился «метками» для детей в школьной столовой
Часть детей мигрантов могут освободить от экзамена по русскому
В Госдуме раскрыли судьбу французских наемников на Украине
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.