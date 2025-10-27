Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 14:00

Вкуснее мяса по-французски. Кордон блю из курицы — никаких премудростей, все просто, без возни и танцев с бубном

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриное кордон блю — это элегантное и сытное блюдо, которое легко приготовить дома. Оно состоит из сочной куриной грудки, в которую завернута начинка из ветчины и расплавленного сыра. Сверху — хрустящая золотистая панировка. При разрезании из курочки вытекает аппетитный сырный соус. Это блюдо выглядит как ресторанное, но готовится просто из доступных продуктов. Оно станет прекрасным вариантом для ужина в кругу семьи или для приема гостей. Подавайте его с картофельным пюре, свежими овощами или легким салатом.

Для приготовления вам понадобится: 2 куриные грудки, 4 ломтика ветчины, 4 ломтика твердого сыра (например, чеддер или моцарелла), 100 г муки, 2 яйца, 100 г панировочных сухарей, соль, перец, растительное масло для жарки. Куриные грудки разрежьте вдоль, но не до конца, чтобы получился кармашек. Отбейте мясо через пищевую пленку до толщины около 1 см. Посолите и поперчите. На каждую грудку положите по 2 ломтика ветчины и 2 ломтика сыра. Аккуратно заверните края, формируя аккуратные рулетики. Обваляйте каждый рулетик в муке, затем во взбитых яйцах и панировочных сухарях. Разогрейте масло в сковороде. Обжаривайте кордон блю на среднем огне по 5–7 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Затем уменьшите огонь, накройте крышкой и готовьте еще 5 минут, чтобы сыр полностью расплавился.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

