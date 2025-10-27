Слоеные чашечки с курицей и сыром. Обалденный завтрак за 20 минут — просто, вкусно и необычно

Утро — это то время, когда хочется начать день с чего-то особенного, но при этом не тратить много сил на готовку. Эти слоеные чашечки с курицей и сыром станут идеальным решением! Они сочетают в себе хрустящее слоеное тесто, нежную куриную начинку и тягучий сыр, создавая гармоничный вкус, который понравится и детям, и взрослым. Такие чашечки выглядят как мини-шедевры из кондитерской, хотя готовятся всего за 20 минут из доступных ингредиентов. Они хороши тем, что их можно приготовить заранее и просто разогреть утром, освободив время для других важных дел.

Для приготовления вам понадобится: 500 г слоеного теста, 300 г куриного филе, 150 г твердого сыра, 1 луковица, 100 г сливок, соль, перец, зелень. Куриное филе отварите и нарежьте мелкими кубиками. Лук измельчите и обжарьте до прозрачности. Смешайте курицу, лук, тертый сыр, сливки, соль, перец и зелень. Слоеное тесто раскатайте и разрежьте на квадраты. Каждый квадрат поместите в форму для маффинов, чтобы получились чашечки. Наполните их начинкой. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими, украсив свежей зеленью.

