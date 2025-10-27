Европейский журналист перечислил, чем Россия лучше Италии Телеведущий Арнальди: в России цены на жилье ниже, чем в Италии

Цены на жилье в России более доступны, чем в Италии, заявил в Instagram (деятельность в РФ запрещена) итальянский телеведущий Федерико Арнальди, известный по кулинарной программе «Поедем, поедим!» на НТВ. Он также отметил, что в РФ менее загруженные дороги, чище на улицах, проще трудоустройство и менее развита бюрократическая система.

Отдельно телеведущий подчеркнул низкий уровень налогов, заявив, что итальянцы «мечтают о российских налоговых условиях». К положительным чертам россиян Арнальди отнес умение ценить простые радости жизни, противопоставив это склонности итальянцев к жалобам. При этом он признал, что Италия сохраняет преимущества в качестве дорожного покрытия, уровне заработных плат и развитии системы общественного транспорта.

Ранее механик из Швейцарии Лукас Акерман рассказал, что семь лет назад переехал в Бурятию и организовал экскурсии в труднодоступные места на специально оборудованном КамАЗе. Иностранец отметил, что начал учить русский язык еще в школе, но там было мало практики. Акерман признается, что любит Россию за просторы.