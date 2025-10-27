Налет 30 БПЛА на Москву, бомба в 100 кг, дамба: ВСУ атакуют РФ 27 октября

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. В ночь на 27 октября над РФ сбили почти 200 беспилотников. В ДНР противник попытался атаковать железнодорожную станцию с помощью 100-килограммовой бомбы. В ЛНР в результате удара БПЛА были повреждены несколько бензовозов и топливных цистерн на двух нефтебазах. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Над регионами РФ сбили почти 200 дронов

В ночь на 27 октября дежурные средства ПВО уничтожили над российскими регионами 193 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Больше всего дронов перехватили над Брянской областью — 47. В частности, БПЛА атаковал микроавтобус с мирными жителями в поселке Погар, заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«К сожалению, водитель микроавтобуса погиб на месте. Пять пассажиров получили ранения. Все они оперативно доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь», — заявил он.

По данным Минобороны, за прошедшую ночь БПЛА ВСУ были сбиты над 12 другими регионами России.

ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«42 — над территорией Калужской области, 40 — над Московским регионом, в том числе 34 БПЛА, летевших на Москву, 32 — над Тульской, 10 — над Курской, 7 — над Орловской, по 4 — над Ростовской и Воронежской, по 2 — над Оренбургской и Тамбовской, по одному — над Белгородской, Липецкой и Самарской», — уточнили в военном ведомстве.

В Москве на месте падения обломков БПЛА работают спецслужбы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Во время атаки дронов противника аэропорты Домодедово и Жуковский были временно закрыты. Ограничения действовали более двух часов. За это время на запасные аэродромы ушли четыре самолета. Кроме того, ночью были закрыты воздушные гавани Оренбурга и Орска. Впоследствии они возобновили работу.

ВСУ пытались сбросить 100-килограммовую бомбу на железнодорожную станцию в ДНР

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником жилой многоквартирный дом в Донецке, в результате чего начался пожар. Строение получило значительные повреждения.

Возгорание произошло на четвертом и восьмом этажах здания. Жителей эвакуировали, о пострадавших не сообщалось. В Минобороны эту информацию не комментировали.

Кроме того, в Иловайске на востоке ДНР противник попытался атаковать ключевую железнодорожную станцию чешским БПЛА с 100-килограммовой авиабомбой ОФАБ-100, сообщило управление Федеральной службы безопасности по региону. Новейший образец ударного беспилотника FP-2 был перехвачен системой РЭБ на окраине города.

По данным ведомства, затем ВСУ атаковали объект четырьмя беспилотниками FP-1 с осколочно-фугасными зарядами.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

В ЛНР дроны ВСУ атаковали две нефтебазы

Две нефтебазы в ЛНР подверглись ночному налету украинских беспилотников, сообщил замминистра топлива, энергетики и угольной промышленности республики Андрей Елисеев.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

«В результате атаки повреждены административные здания, несколько бензовозов и топливных цистерн. Сотрудники предприятий были своевременно эвакуированы, пострадавших нет», — заявил он.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

В Белгородской области сохраняется угроза техногенной катастрофы после атаки дронов ВСУ на дамбу

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что за прошедшие сутки ВСУ атаковали регион 79 беспилотниками. Жертвой обстрела Краснояружского района стал мирный житель, сказал губернатор.

«В поселке Маслова Пристань в результате прилета боеприпаса ранены 10 мирных жителей, в том числе двое детей. Два мальчика в тяжелом состоянии госпитализированы в детскую областную клиническую больницу», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что за прошедшие сутки Белгород атаковал 31 беспилотник — 27 были сбиты и подавлены. Пять мирных жителей получили ранения, уточнил Гладков. За сутки в регионе пострадали 23 мирных жителя.

«При выполнении служебных задач ранен боец подразделения „Орлан“, возле коммерческого объекта ранены мужчина и женщина, еще двое пострадавших обратились в городскую больницу № 2 г. Белгорода поздно вечером. <…> Повреждены девять квартир, девять МКД, три частных дома, 25 автомобилей, социальный и три коммерческих объекта», — рассказал Гладков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны России не комментировало информацию губернатора об атаках ВСУ на Белгородскую область.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что украинские военные наносят ракетные удары по дамбе Белгородского водохранилища с целью создания техногенной катастрофы. Таким образом противник пытается затопить близлежащие населенные пункты на Харьковском направлении.

«По состоянию Белгородского водохранилища — ситуация стабильная. Но опасность остается из-за угрозы повторных обстрелов», — сообщил Гладков.

Жителя Запорожья заподозрили в государственной измене

Сотрудники ФСБ задержали жителя Запорожской области по подозрению в государственной измене, сообщает пресс-служба ведомства.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в течение 2023–2025 годов он переводил денежные средства на расчетные счета, используемые спецслужбами и Вооруженными силами Украины», — заявили в ФСБ.

Согласно законодательству РФ, мужчине может грозить пожизненный срок.

Читайте также:

Уловки саперов ВСУ, бои в Красноармейске: новости СВО к утру 27 октября

Оружие Судного дня: что известно о ракете «Буревестник», где разместят

Тимошенко рассказала, когда закончится СВО? Что известно, кто этому мешает