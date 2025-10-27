Два закрытых российских аэропорта возобновили работу

Аэропорты Оренбурга и Орска возобновили работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. В воздушных гаванях с раннего утра действовали временные ограничения для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Оренбурга, Орска. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Росавиации заявил, что аэропорты Домодедово и Жуковский временно прекращали работу. Для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации они временно не принимают и не выпускают самолеты, пояснил он. Через некоторое время ограничения были сняты.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с полуночи 27 октября было сбито 23 украинских беспилотника, направлявшихся к столице. При этом еще пять дронов силы российской противовоздушной обороны ликвидировали вечером накануне.

При этом в Минобороны сообщили, что силы ПВО в ночь на 27 октября ликвидировали 193 беспилотника ВСУ в небе над Россией. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись 13 регионов страны. Больше всего БПЛА, а именно 47, было сбито над территорией Брянской области.