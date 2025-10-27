Два аэропорта в Московской области прекратили работу Росавиация: ограничения на работу ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский

Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) временно прекратили работу, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его информации, для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации они временно не принимают и не выпускают самолеты.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с полуночи 27 октября было сбито 23 украинских беспилотника, направлявшихся к столице. При этом еще пять дронов силы российской противовоздушной обороны ликвидировали вечером накануне.

Днем 26 октября силы ПВО ликвидировали 26 украинских БПЛА: 17 беспилотников сбили над территорией Белгородской области, шесть и три — над Брянской и Курской областями соответственно. Утром 26 октября 18 дронов перехватили над Белгородской и Брянской областями.

До этого стало известно, что украинские военнослужащие с помощью чешского БПЛА со 100-килограммовой авиабомбой пытались атаковать ключевую железнодорожную станцию, расположенную в Иловайске на востоке Донецкой Народной Республики. По данным ФСБ, после этой неудачной попытки ВСУ атаковали объект еще четырьмя беспилотниками FP-1 с осколочно-фугасными зарядами.