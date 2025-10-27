Почти 200 беспилотников сбили над Россией ночью Силы ПВО сбили 193 беспилотника ВСУ над Россией в ночь на 27 октября

Силы ПВО в ночь на 27 октября ликвидировали более 190 беспилотников ВСУ в небе над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись 13 регионов страны. Больше всего БПЛА было сбито над Брянской областью.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 193 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, 47 дронов удалось сбить на подлете к Брянску, 42 — над территорией Калужской области, 40 — над территорией Московского региона, в том числе 34 БПЛА, летевших на Москву. Еще 32 беспилотника были ликвидированы над территорией Тульской области, 10 — над Курской областью, семь — над Орловской областью.

По четыре БПЛА уничтожено над территориями Ростовской и Воронежской областей. Еще по два дрона ПВО сбила над Оренбургской и Тамбовской областями. По одному беспилотнику ликвидировано над территориями Белгородской, Липецкой и Самарской областей, уточнили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, из-за атаки украинских БПЛА на Москву ряд аэропортов временно прекратили работу. Речь идет о Домодедово и Жуковском, рассказал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.