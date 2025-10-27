Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 10:42

Гладков сделал тревожное заявление о Белгородском водохранилище

Гладков: сохраняется опасность обстрелов Белгородского водохранилища

Вячеслав Гладков Вячеслав Гладков Фото: Антон Вергун/ РИА Новости

Угроза новых обстрелов в районе Белгородского водохранилища сохраняется, написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Однако он охарактеризовал ситуацию как стабильную.

По состоянию Белгородского водохранилища — ситуация стабильная. Но опасность остается из-за угрозы повторных обстрелов, — сказал глава региона.

Гладков обратился к жителям прилегающих сел с призывом оставаться в курсе оперативной информации от местных властей и строго следовать их указаниям. Глава региона также добавил, что на данный момент в этих населенных пунктах уже организованы и проведены подомовые обходы.

Ранее стало известно, что плотина Белгородского водохранилища оказалась повреждена после удара ВСУ. Тогда Гладков рассказывал, что под угрозой затопления находится порядка 15 улиц в нескольких населенных пунктах.

Позднее появилась информация о том, что после этой атаки ВСУ оказались затоплены более 10 огородов. По информации Гладкова, 16 человек отправились в пункты временного размещения Шебекино и Белгорода, остальные уехали к своим родственникам.

Вячеслав Гладков
ВСУ
СВО
Белгородская область
