Гладков раскрыл последствия удара ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища Гладков: огороды затопило после удара ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища

После удара Вооруженных сил Украины по дамбе Белгородского водохранилища оказались затоплены более 10 огородов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его информации, 16 человек отправились в пункты временного размещения Шебекино и Белгорода, остальные уехали к своим родственникам.

16 человек находятся в пунктах временного размещения в Шебекино и Белгороде. Остальные приняли решение — выехали к своим родственникам. Вчера договорились с полицией об усилении охраны общественного порядка в этих населенных пунктах. Вода частично затопила только чуть более 10 частных огородов, жилье не подтоплено, — написал Гладков.

Глава региона отметил, что ситуация находится под контролем и ежедневно мониторится. Он призвал местных жителей доверять только проверенной информации, так как в Сети распространяется очень много недостоверных сведений.

Гладков добавил, что Белгородская область получила 877 млн рублей из федерального центра. Деньги будут направлены на возмещение ущерба 47 сельскохозяйственным предприятиям.

Ранее стало известно, что плотина Белгородского водохранилища оказалась повреждена после удара ВСУ. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, под угрозой затопления находится порядка 15 улиц в нескольких населенных пунктах.