27 октября 2025 в 10:56

ФСБ остановила денежный поток в сторону ВСУ

Житель Запорожской области был задержан ФСБ за финансирование ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации задержали жителя Запорожской области по подозрению в совершении государственной измены, сообщает пресс-служба ведомства. Подозреваемый осуществлял денежные переводы спецслужбам и Вооруженным силам Украины. Согласно действующему законодательству, за данное преступление мужчине может грозить пожизненный срок.

Федеральной службой безопасности РФ задержан житель Васильевского района Запорожской области по подозрению в совершении государственной измены. В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в течение 2023–2025 годов он переводил денежные средства на расчетные счета, используемые спецслужбами и Вооруженными силами Украины, — заявили в ФСБ.

Ранее Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело в отношении бывшего тренера по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова, обвиняемого в участии в деятельности террористической организации. Следствие установило, что в 2022 году Ахмедов вступил в «Батальон имени Имама Шамиля» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена). По данным ФСБ, экс-тренер присоединился к данному вооруженному формированию для участия в боевых действиях против ВС РФ на территории Украины.

ФСБ
СВО
Запорожская область
финансирование
