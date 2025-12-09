Наступление ВС РФ на Запорожье 9 декабря: бои у Орехова, битва за Гуляйполе

Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию в Запорожской области, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 9 декабря 2025 года, что сейчас происходит у Запорожья, Гуляйполя, Орехова, Работино, Пятихаток, Степового, Степногорска, Малой Токмачки, Приморского?

Бои и события на Запорожском направлении во вторник, 9 декабря: обстановка на фронте сегодня

«Запорожская область. Полностью зачищен населенный пункт Степногорск. Обстановка вокруг стабилизирована. Закрепление полное. Начались штурмовые действия в районе Приморского. Город Запорожье все ближе», — передает Condottiero.

«Дневник десантника» пишет, что на участке Гуляйполя бойцы ВС РФ продвигаются с восточной стороны населенного пункта.

«В Малой Токмачке уверенный контроль нашей армии в центре населенного пункта, также идет зачистка Новоданиловки, ВС РФ сбили вражеский СУ-27 вместе с пилотом. Участок Гуляйполя. Пару дней назад противник в Сети распространял видео со своей тряпкой, установленной в Доброполье, после чего наши дроноводы провели филигранную работу и быстро выявили этих чудиков. По итогу флаговтыков ликвидировали вместе с тряпкой», — добавил автор канала.

Военный блогер Олег Царев подчеркнул, что на Гуляйпольском направлении идет сражение за город.

«Линия фронта сформировалась по реке Гайчур. По ВСУ работает авиация и артиллерия, но ситуация здесь очень напряженная. Продолжаются бои в районе Варваровки, противник предпринимает контратаки в районе Доброполья. В районе Остаповского ВС РФ ведут бои у Герасимовки и Андреевки», — добавил он.

Боец ВС РФ с позывным Осетин рассказал, что российские войска подобрались к Орехову еще с одной стороны (Новоданиловка), теперь в город можно заходить с нескольких точек.

«Напоминаю, Орехов является одним из самых серьезнейших укрепрайонов ВСУ в Запорожской области, взятие которого будет много значить. Бои там идут очень тяжелые уже на протяжении большого времени. Молимся за наши штурмы», — добавил он.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец в беседе с NEWS.ru объяснил, какое значение для ВС РФ имеет успешное продвижение на Запорожском направлении.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Сейчас идет вопрос как раз о той узловой точке, которая связывает Запорожскую и Днепропетровскую области. Чем успешнее у нас наступление на Запорожском направлении, тем больше противник снимает с Днепропетровского направления и бросает на этот фланг, что помогает нам успешно развивать наступление на Днепропетровском направлении. Это банальная стратегия любой войны: там, где противник вынужден ослаблять свою оборону, мы добиваемся больших успехов. Зачастую российское командование в ходе специальной военной операции вынуждает противника ослабить свои силы на том или ином направлении. Мы начали успешно наступать на Сумском направлении, и противник начал снимать свои войска с Запорожского направления. Затем мы начали успешно наступать на Запорожском направлении, и противник стал снимать с Днепропетровского, а это нам выгодно. Эта стратегическая игра отражает некие стратегические законы войны: мы бьем противника там, где у него тонко», — добавил он.

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделениями группировки войск «Днепр» был освобожден населенный пункт Новоданиловка Запорожской области.

«Новоданиловка — село в Ореховском районе Запорожской области с населением около 1000 человек. Расположено в трех километрах к юго-западу от ранее освобожденной Малой Токмачки и в километре к юго-востоку от Орехова. Группировка „Днепр“, не дожидаясь, пока „Восток“ возьмет Гуляйполе, расширяет зону контроля на подступах к райцентру. Стоит ожидать давления на Орехов и с запада — со стороны Малых Щербаков, освобожденных в марте. Орехов — главный укрепрайон линии обороны ВСУ на Запорожье. После падения этого рубежа откроется дорога на облцентр — город Запорожье», — объяснил военкор Александр Коц.

