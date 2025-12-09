ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 10:38

Наступление ВС РФ на Харьков 9 декабря: удары по мостам, Купянск, Волчанск

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 9 декабря 2025 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении во вторник, 9 декабря: обстановка на фронте сегодня

«ВС РФ отправили „Бандероль“ по вражеским объектам в Харьковской области. Сегодня ночью наши войска нанесли удары по объектам противника в Харьковской области. Зафиксировано более 5 серий ударов по приграничной территории, где сосредоточены энергетические объекты и логистика врага. Удары наносились ФАБ, „Искандерами“, „Геранями“ и новой малогабаритной ракетой „Бандероль“, впервые запущенной на данном направлении. В Лозовском районе добивали уцелевшие склады и ремонтные мастерские, у Печенежского водохранилища дамбу и пути сообщения в направлении северо-востока. В районе Чугуева прилетело по пункту дислокации и стоянке техники», — передает «Дневник десантника».

«Северный ветер» пишет, что на Харьковском направлении ВС РФ с тяжелыми боями продолжают продвижение южнее Волчанска и на Хатненском участке фронта.

«Российская авиация и „Солнцепеки“ точечно работают по выявленным позициям ВСУ. Противник оказывает ожесточенное сопротивление в обороне. В Вильче „Воины Севера“ продвинулись в южном направлении на 300 метров и заняли до 25 домовладений. В Лимане наши бойцы заняли 10 зданий и захватили пять опорных пунктов ВСУ в прилегающем лесном массиве. Общее продвижение составило до 400 м. Командование ВСУ ввиду недостатка личного состава начало формировать из понесших потери бригад (57-й и 58-й ОМПБр) единые сводные подразделения для удобства управления. На участке фронта Меловое — Хатнее „северяне“ продвинулись на трех участках по лесополосам на 300 м. Ударами БПЛА уничтожен пункт дислокации иностранных наемников в районе Шиповатого. На Липцевском участке фронта без существенных изменений, противник активных действий не предпринимал», — добавили авторы канала.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«Архангел спецназа» напомнил, что недавно российская авиация осуществила два удара по переправам через реку Северский Донец на северо-востоке Харьковской области.

«Одной из целей стал понтонный мост через Старый Салтов, а второй стала дамба на Печенежском водохранилище. Удары на фоне освобождения Волчанска и продвижения ВС РФ дальше на юг, а также с учетом наступления на других участках преследуют простую цель. Уничтожая переправы, ВС РФ как минимум замедляют снабжение и логистику группировки на этом направлении. Поражение сразу двух переправ уже сказалось на движении в Харьковщине. Объезд теперь организован по дороге через Чугуев и Базалиевку, где также установлена временная переправа. Именно так в ближайшие дни будет обеспечиваться снабжение на направлении Великого Бурлука. Мост в Бажалиевке тоже кончился», — отметили авторы канала.

По их мнению, сейчас все силы инженерных подразделений ВСУ будут направлены на восстановление путей как в Старом Салтове, так и Печенегах, поскольку для снабжения того же контингента у Вильчи, где атакуют ВС РФ, придется делать большой крюк.

«Однако этими ударами ВКС России показали, что точность авиабомб стала выше, как и их мощность. И при регулярных ударах по переправам у ВСУ может возникнуть проблема со снабжением, что в условиях нашего активного наступления крайне важно», — добавил «Архангел спецназа».

Военный блогер Олег Царев подчеркнул, что на Купянском направлении основная тяжесть боев в районе Купянска-Узлового и восточнее Оскола.

«Упорное сражение продолжается за Петропавловку. На Харьковском фронте продолжаются бои за Лиман и Вильчу, а также в районе Волчанских хуторов. ВКС РФ нанесли ряд ударов по переправам у Старого Салтова, д. Базалиевка и по дамбе Печенежского водохранилища», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Харьков
Харьковская область
Купянск
Волчанск
новости
сводки
Евгений Уткин
Е. Уткин
