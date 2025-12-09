Атака ВСУ на Чебоксары сегодня, 9 декабря: что известно, число пострадавших

Сегодня, 9 декабря, Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками Чебоксары. Что об этом известно, сколько пострадавших? Если жертвы и разрушения?
Что известно об атаке ВСУ на Чебоксары 9 декабря
Во вторник, 9 декабря, около 07:00 по московскому времени Чебоксары подверглись атаке украинских беспилотников. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», БПЛА повредил дом на проспекте Ивана Яковлева № 6 в столице Чувашии.
«Первые взрывы прогремели в районе семи часов утра. Позднее местные жители услышали еще несколько взрывов. В результате атаки повреждения получила многоэтажка: в ней выбило окна, посекло балконы. Повреждения также получили припаркованные поблизости машины. Сейчас в городе частично перекрыт проспект Ивана Яковлева, а также улица Хевешская», — отметил Telegram-канал SHOT.
Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что в результате атаки ВСУ пострадали девять человек, каждому из них оказывается необходимая помощь. Также зафиксированы повреждения жилых домов.
Серьезных последствий удалось избежать благодаря оперативным действиям спецслужб, отметил Николаев.
«Наши экстренные и специализированные службы сработали максимально оперативно и профессионально. Возникшее возгорание было в кратчайшие сроки локализовано и полностью ликвидировано, что позволило предотвратить его дальнейшее распространение и избежать более серьезных последствий. Хочу особо подчеркнуть: ситуация находится под полным и непрерывным контролем. Все необходимые силы и средства задействованы, ведутся работы по устранению последствий и обеспечению вашей безопасности», — заявил он.
Глава региона пообещал, что все поврежденные жилые помещения будут восстановлены. Для оказания поддержки гражданам был открыт пункт помощи.
«Введены временные ограничения движения на ряде магистралей города Чебоксары, открыт пункт помощи в школе № 20 по ул. Хузангая, 8. Вся необходимая помощь жителям оказывается, все поврежденные жилые помещения будут восстановлены», — заверил Николаев.
Откуда могли быть запущены атаковавшие Чебоксары БПЛА
По данным SHOT, ВСУ атаковали Чебоксары с помощью БПЛА типа «Лютый». Атаковавшие Чебоксары дроны могли прилететь из приграничных регионов Украины, предположил в беседе с NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой.
«БПЛА ВСУ самолетного типа обладают радиусом действия до 1500 км, поэтому не исключаю, что их запустили из приграничных регионов Украины — из Харьковской или Сумской областей. Предположу, что их могли запустить на Чебоксары и украинские агенты на территории России», — заявил он.
