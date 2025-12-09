ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 10:07

Атака ВСУ на Чебоксары сегодня, 9 декабря: что известно, число пострадавших

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сегодня, 9 декабря, Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками Чебоксары. Что об этом известно, сколько пострадавших? Если жертвы и разрушения?

Что известно об атаке ВСУ на Чебоксары 9 декабря

Во вторник, 9 декабря, около 07:00 по московскому времени Чебоксары подверглись атаке украинских беспилотников. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», БПЛА повредил дом на проспекте Ивана Яковлева № 6 в столице Чувашии.

«Первые взрывы прогремели в районе семи часов утра. Позднее местные жители услышали еще несколько взрывов. В результате атаки повреждения получила многоэтажка: в ней выбило окна, посекло балконы. Повреждения также получили припаркованные поблизости машины. Сейчас в городе частично перекрыт проспект Ивана Яковлева, а также улица Хевешская», — отметил Telegram-канал SHOT.

Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что в результате атаки ВСУ пострадали девять человек, каждому из них оказывается необходимая помощь. Также зафиксированы повреждения жилых домов.

Серьезных последствий удалось избежать благодаря оперативным действиям спецслужб, отметил Николаев.

«Наши экстренные и специализированные службы сработали максимально оперативно и профессионально. Возникшее возгорание было в кратчайшие сроки локализовано и полностью ликвидировано, что позволило предотвратить его дальнейшее распространение и избежать более серьезных последствий. Хочу особо подчеркнуть: ситуация находится под полным и непрерывным контролем. Все необходимые силы и средства задействованы, ведутся работы по устранению последствий и обеспечению вашей безопасности», — заявил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава региона пообещал, что все поврежденные жилые помещения будут восстановлены. Для оказания поддержки гражданам был открыт пункт помощи.

«Введены временные ограничения движения на ряде магистралей города Чебоксары, открыт пункт помощи в школе № 20 по ул. Хузангая, 8. Вся необходимая помощь жителям оказывается, все поврежденные жилые помещения будут восстановлены», — заверил Николаев.

Откуда могли быть запущены атаковавшие Чебоксары БПЛА

По данным SHOT, ВСУ атаковали Чебоксары с помощью БПЛА типа «Лютый». Атаковавшие Чебоксары дроны могли прилететь из приграничных регионов Украины, предположил в беседе с NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой.

«БПЛА ВСУ самолетного типа обладают радиусом действия до 1500 км, поэтому не исключаю, что их запустили из приграничных регионов Украины — из Харьковской или Сумской областей. Предположу, что их могли запустить на Чебоксары и украинские агенты на территории России», — заявил он.

Чувашия
Чебоксары
атаки ВСУ
новости
Мария Баранова
М. Баранова
