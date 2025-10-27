Гладков назвал число жертв и пострадавших в результате атак ВСУ 26 октября Гладков: один человек погиб и 23 пострадали в результате атак ВСУ 26 октября

Один человек погиб, 23 пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область 26 октября, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, среди раненых есть трое детей, двое из них в тяжелом состоянии.

В Ракитянском районе погиб человек. <…> Были ранены 23 мирных жителя, из них — и это самое тяжелое — трое детей, — сказал Гладков.

Губернатор отметил, что двоих мальчиков прооперировали, вскоре их переведут в федеральный центр. Он уточнил, что атакам подверглись Белгород, Белгородской район, а также Шебекинский и Грайворонский округа.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинский беспилотник атаковал микроавтобус с мирными жителями в поселке Погар. Он отметил, что водитель погиб на месте, пять пассажиров пострадали, их экстренно госпитализировали.

До этого в Минобороны сообщили, что силы ПВО в ночь на 27 октября ликвидировали 193 беспилотника ВСУ в небе над Россией. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись 13 регионов страны. Больше всего БПЛА, а именно 47, было сбито над территорией Брянской области.