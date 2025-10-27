Водитель автобуса погиб при атаке дрона-камикадзе на Брянскую область

Украинский беспилотник атаковал микроавтобус с мирными жителями в поселке Погар Брянской области, заявил в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. По его словам, водитель погиб на месте, пять пассажиров пострадали, их экстренно госпитализировали.

Очередной варварский удар ВСУ нанесли с помощью дронов-камикадзе по движущемуся микроавтобусу с мирными жителями в поселке Погар. Водитель погиб, пять пассажиров получили ранения, — отметил губернатор.

Всем пострадавшим оперативно оказали необходимую медицинскую помощь. Богомаз пожелал им скорейшего выздоровления, а родственникам погибшего выразил глубокие соболезнования. Глава региона заверил, что семье водителя окажут материальную помощь.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО в ночь на 27 октября ликвидировали 193 беспилотника ВСУ в небе над Россией. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись 13 регионов страны. Больше всего БПЛА, а именно 47, было сбито над территорией Брянской области.