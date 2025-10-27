В ЛНР рассказали о последствиях ночной атаки ВСУ на нефтебазы Замглавы Минтопэнерго ЛНР Елисеев: ВСУ атаковали дронами две нефтебазы

Две нефтебазы на территории Луганской Народной Республики подверглись ночной атаке с применением беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщил заместитель министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Андрей Елисеев. В результате нанесенных ударов повреждены административные строения, несколько автоцистерн для перевозки топлива и бензовозов. Персонал предприятий был своевременно эвакуирован, что позволило избежать человеческих жертв. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эти сведения.

Минувшей ночью две нефтебазы в республике подверглись атаке БПЛА. В результате атаки повреждены административные здания, несколько бензовозов и топливных цистерн. Сотрудники предприятий были своевременно эвакуированы, пострадавших нет, — сказано в сообщении.

Ранее в Луганске произошел взрыв заминированной музыкальной колонки, в результате которого пострадали два человека. Один из пострадавших ударил по устройству, что вызвало детонацию взрывного устройства. Оба раненых были доставлены в медицинское учреждение.

В поселке Вороново под Северодонецком в сгоревшем жилом доме обнаружены останки женщины, погибшей в период боевых действий 2022 года. Следственные органы рассматривают версию о возможном расстреле женщины украинскими военнослужащими во время их отступления. В 2022 году в этой местности проходили интенсивные боестолкновения.