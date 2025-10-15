В ЛНР нашли останки женщины, которую могли застрелить ВСУ при отступлении

В сгоревшем доме в поселке Вороново под Северодонецком в ЛНР обнаружены останки женщины, погибшей во время боев в 2022 году, сообщает РИА Новости. Следствие предполагает, что она могла быть застрелена украинскими военными при их отступлении.

В 2022 году здесь шли ожесточенные бои. Руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в ЛНР Даниил Стяжкин отметил, что прибыли на место по заявке родственников женщины, погибшей, как считалось, от украинского обстрела. Специалисты провели обследование дома и обнаружили обгоревшие останки.

Помимо самих останков была обнаружена гильза, поэтому мы допускаем вероятность того, что женщина была застрелена ВСУ при отступлении, — добавил Стяжкин.

По словам родственницы погибшей, украинские военные при отступлении требовали, чтобы все жители покинули поселок и направились на подконтрольную Киеву территорию. Женщина отказалась уезжать. Дело расследует ГСУ СК России.

Ранее ответственный за взаимодействие со СМИ межведомственной рабочей группы (МРГ) Сергей Белов заявил, что у Северодонецка в ЛНР начаты работы по извлечению останков примерно 500 мирных жителей, погибших от ударов ВСУ в 2022 году. Он уточнил, что полевая работа ранее приостанавливалась, но поисковые мероприятия и сбор информации о возможных местах захоронений продолжались.